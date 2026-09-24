Французские археологи обнаружили место «зарождения Парижа»

В ходе раскопок на острове Сите, недалеко от собора Парижской Богоматери, археологи обнаружили на глубине 4 м фрагмент древней 20-метровой стены из камня и дерева, типичной для оборонительных укреплений галлов. Ученые заявили, что это место — историческое сердце Парижа и что город зародился именно здесь. Министр культуры Франции Катрин Пегар назвала эту находку «важнейшим прорывом». Об этом пишет Le Monde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Элоди Перуджини на раскопках на острове Сите в центре Парижа

Фото: Simon Wolfahrt / AFP Археолог Элоди Перуджини на раскопках на острове Сите в центре Парижа

Фото: Simon Wolfahrt / AFP

Стену, а также найденные рядом с ней наконечник копья, монеты и обгоревшие семена, археологи назвали следами древнего галльского поселения Лютеция, где жило племя паризиев, давшее имя Парижу. По словам ученых, это первые найденные материальные доказательства существования Лютеции. До сих пор подтверждения были только в письменных источниках, в частности, в «Записках о Галльской войне» Юлия Цезаря. В них сообщается, что поселение находилось на острове посреди Сены. Радиоуглеродный анализ обгоревшей древесины найденной стены показывает, что строение относится к периоду между 200 и 10 годами до н. э. Это подтверждает связь со временем битвы при Лютеции, которая произошла в 52 году до н. э. Согласно древним хроникам, тогда галлы сожгли свой укрепленный город, чтобы он не достался наступающим римским легионам.

Ранее никаких следов галльских поселений на острове Сите не находили. Ученые предполагали, что первые следы будущего Парижа находятся в Нантере — пригороде, где в 1990-х годах при раскопках обнаружили крупное галльское поселение, и что остров Сите был застроен позже самими римлянами. Побывавший на месте раскопок мэр Парижа Эмманюэль Грегуар заявил: «Голова идет кругом от осознания того, что ты стоишь на месте, где зародился город Париж».

Алена Миклашевская