Тони Блэр призвал вернуть Британию в ЕС

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что страна должна работать над возвращением в состав Евросоюза в течение десяти лет. Он написал об этом в открытом обращении «Путь к возвращению в реформированную Европу». Он заявил, что Лейбористской партии нужно включить план возвращения в состав ЕС в свою программу. По мнению господина Блэра, Великобритания должна настаивать на подходящих для себя условиях возвращение и вести переговоры с руководством объединения об этом.

Премьер-министр Великобритании, лейборист Энди Бёрнем говорил, что не исключает возможности возврата страны в ЕС. Он отметил, что не собирается в ближайшее время заниматься этим вопросом. Как пишет The Guardian, заявление Тони Блэра усиливает давление на Энди Бёрнема по вопросу о пересмотре итогов «Брексита». Ранее министр обороны Уэс Стритинг назвал выход Британии из ЕС «катастрофической ошибкой» и заявил, что партия должна сделать своей целью возврат в Евросоюз.

Во время опроса, опубликованного компанией YouGov в июне, 57% респондентов сказали, что решение о «Брексите» было ошибкой, а 55% поддержали бы возвращение страны в ЕС.

Яна Рождественская