Тони Блэр призвал вернуть Британию в ЕС
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что страна должна работать над возвращением в состав Евросоюза в течение десяти лет. Он написал об этом в открытом обращении «Путь к возвращению в реформированную Европу». Он заявил, что Лейбористской партии нужно включить план возвращения в состав ЕС в свою программу. По мнению господина Блэра, Великобритания должна настаивать на подходящих для себя условиях возвращение и вести переговоры с руководством объединения об этом.
Премьер-министр Великобритании, лейборист Энди Бёрнем говорил, что не исключает возможности возврата страны в ЕС. Он отметил, что не собирается в ближайшее время заниматься этим вопросом. Как пишет The Guardian, заявление Тони Блэра усиливает давление на Энди Бёрнема по вопросу о пересмотре итогов «Брексита». Ранее министр обороны Уэс Стритинг назвал выход Британии из ЕС «катастрофической ошибкой» и заявил, что партия должна сделать своей целью возврат в Евросоюз.
Во время опроса, опубликованного компанией YouGov в июне, 57% респондентов сказали, что решение о «Брексите» было ошибкой, а 55% поддержали бы возвращение страны в ЕС.
Курс на возвращение Великобритании в ЕС означал бы не автоматическое восстановление прежнего положения, а отдельные переговоры о торговых отношениях и новой форме сотрудничества. В 2024 году европейские представители ожидали от Лондона четкого ответа, чего именно он хочет, и реальных действий, а не только политических заявлений.
Одним из ограничений остается устройство отношений с Северной Ирландией. По соглашению, действовавшему в 2023 году, Северная Ирландия сохраняла членство в европейском таможенном союзе, поэтому между ней и остальной Великобританией требовался таможенный контроль; при обсуждении дальнейшего сближения этот вопрос пришлось бы учитывать отдельно.