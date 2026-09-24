Инфляция на six-seven

Годовая инфляция в Удмуртии в августе увеличилась сразу на 0,6 п. п. относительно июля — до 6,7%. Такую динамику, среди прочего, обеспечили увеличение стоимости топлива (+12,5% за 12 месяцев) и услуг пассажирского транспорта (+16,6%). Сахар год к году и вовсе подорожал на 29,1%. При этом за месяц цены на товары и услуги немного снизились — на 0,09%. В первую очередь подешевели овощи из «борщевого набора», что обусловлено сезонным расширением предложения на рынке. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с отчетом ЦБ за август.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Продовольствие

В августе прежде всего подешевели овощи из «борщевого набора» — картофель, морковь, свекла и репчатый лук. «Это связано с сезонным расширением их предложения благодаря поступлению на прилавки нового урожая»,— говорится в сообщении. В среднем, по данным Удмуртстата, 1 кг картофеля стоил в республике 60,8 руб., моркови — 55,7 руб., свеклы — 45,2 руб., лука — 57,9 руб. Цены на плодоовощную продукцию в целом за месяц снизились на 7,4%. Год к году при этом рост на 10,5%.

Сильнее всего за прошедший месяц среди продуктов подорожал сахар. За 12 месяцев он увеличился в цене на 29,2%, за месяц — на 8,6%. 1 кг песка стоил в августе 83,5 руб. В ЦБ это связывают с сезонным сокращением его запасов к концу лета, тогда как основной объем переработки сахарной свеклы приходится на осень.

Также за год на 10,7% выросла стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, за месяц рост на 0,8%. В среднем цена на него и другие булочные изделия из муки высшего сорта достигла 118,2 руб.

Молоко и молочная продукция выросли в стоимости в августе на 0,5%, при этом в годичном выражении отмечен спад на 0,1%. В ЦБ отметили, что пока в Удмуртии цена на этот продукт чуть увеличилась, в целом по РФ она незначительно уменьшилась — на 0,05%. По данным органа статистики, в республике литр пастеризованного молока 2,5—3,2% жирности стоил 81,9 руб., ультрапастеризованного— 99,1 руб.

При этом подешевели масло и жиры, а также сыры. Год к году цена на сыр уменьшилась на 5%, до 843,9 руб. за 1 кг. «Среди причин – увеличение предложения этой продукции из-за роста ее производства в целом по стране»,— пишут в Центробанке. Цена на масло при этом сократилась за год на 7,6%, до 943,9 за 1 кг сливочного и до 143,7 за 1 л подсолнечного.

В целом продовольственные товары в Удмуртии подешевели на 0,47% за август и подорожали за год на 5,2%.

Непродовольственные товары

Значительнее всего выросло в цене моторное топливо — за месяц прирост на 0,8%, за 12 месяцев — на 12,5%. По Удмуртстату, 1 л дизеля в июле стоил 81,27 руб., АИ-92 — 64,68 руб., АИ-95 — 69,48 руб., АИ-98 и выше — 98,29 руб. Отмечается, что рост цен на топливо в августе значительно замедлился после скачка в июне—июле.

Регулятор рассказал о росте цен в том месяце на телевизоры и смартфоны, чему способствовало ослабление рубля в летние месяцы. В целом телерадиотовары и средства связи в середине лета подорожали за год на 3,9%, за месяц — на 4,4%. По данным Удмуртстата, телевизор стоил 33,3 тыс. руб., смартфон — 16,6 тыс. руб.

Подешевели в последнем месяце лета только моющие и чистящие средства, хотя по стране наблюдался рост цен на них. Аналитики ЦБ связали это с высоким производством этой продукции в регионе относительно среднего показателя по РФ. Так, жидкие чистящие и моющие средства оценивались в 291,4 руб. за литр, потеряв в августе 1,8% от своей цены.

Цена на непродовольственные товары в Удмуртии в целом увеличилась на 0,42% в августе и на 5,72% — за год.

Услуги

В регионе продолжил дешеветь отдых на Черноморском побережье. В наблюдение в августе попали цены путевок с отправлением в конце сентября, когда спрос на них традиционно ниже. Стоимость отдыха год к году снизилась на 15,1%. Поездка на отдых в Черноморье стоила 41,5 тыс. руб.

Заметнее всего подорожали услуги пассажирского транспорта — на 16,7% за год, но за месяц снижение составило 3,6%. В частности, 1 км пути в такси стоил 44,1 руб., 100 км пути в купейном вагоне нефирменного поезда — 603,4 руб., в плацкарте — 290,9 руб. В фирменных поездах цены чуть выше: в купейном вагоне — 639,5 руб., плацкарт — 349,5 руб.

Также повысилась цена на медуслуги, добавив еще 11,4% к стоимости за год и 1,02% за месяц. «Медицинские учреждения переносили в цены возросшие издержки на оплату труда, закупку материалов и обслуживание оборудования»,— отметили в ЦБ.

Подорожали и санитарно-оздоровительные услуги — на 18,2% за год, услуги организаций культуры — на 12,9% и в системе образования — на 12,8%.

В целом услуги в Удмуртии снизились в цене за август на 0,3%, за год же выросли на 9,82%.

По РФ годовая инфляция повысилась в августе до 6,3% после 5,8% в июле. «Традиционное для августа снижение цен оказалось меньше, чем обычно»,— пояснили в финансовом регуляторе. Дополнительно высокими темпами дорожала мясная и рыбная продукция из-за «значительной топливной составляющей» в расходах на производство.

В ПФО годовой рост цен такой же, как в Удмуртии — 6,74%. ЦБ сохраняет цель по инфляции вблизи 4%.

Владислав Галичанин