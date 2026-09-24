В Челябинске завели дело после ДТП с пострадавшей девочкой-подростком

Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя о нарушении правил дорожного движения, повлекшем травмирование 16-летней девушки (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Прокуратура региона контролирует его расследование, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, ночью 21 сентября юноша на питбайке «Эндуро» при перестроении вблизи дома №42Б на улице Чичерина врезался в мотоцикл Voge под управлением 39-летнего местного жителя. В результате ДТП его 16-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Врачам пришлось ампутировать девушке ногу. Молодой человек управлял питбайком без государственного регистрационного знака и никогда не получал водительского удостоверения.

Виталина Ярховска