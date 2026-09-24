Суд вернул в госсобственность участки у берега Камы в Орджоникидзевском районе Перми

Орджоникидзевский суд Перми удовлетворил исковые требования прокурора об оспаривании прав частной собственности на часть земельных участков вблизи микрорайона Заозерье. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Основанием для обращения прокурора в суд стала информация о незаконном нахождении в частной собственности части береговой полосы и земель водного фонда Камы — это ограничивало свободный доступ граждан к реке.

Суд установил, что спорные земельные участки частично сформированы за счет береговой полосы водного объекта и земель водного фонда. Это нарушает запрет на приватизацию береговых полос водных объектов общего пользования.

По решению суда в государственную собственность будут возвращены береговая полоса и акватория реки Камы общей площадью 306 кв. м, незаконно включенные в состав частных земельных участков.