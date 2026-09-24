В Москве и Оренбурге задержаны организаторы сети мошеннических колл-центров

Полиция задержала подозреваемых в организации двух колл-центров на территории Москвы и Оренбурга. Обвиняемые организовали мошенническую деятельность под видом обучения инвестициям. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в МАХ, следователи возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ. По предварительным данным, фигуранты могут быть причастны к более чем ста эпизодам мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Следователи установили, что участники группы размещали на сайтах объявлений вакансии о работе в сфере инвестиций. С соискателями они предварительно проводили онлайн-собеседования, после чего обучали торгам на бирже. Далее потерпевшие переводили средства на подконтрольные банковские счета и криптокошельки, которые в дальнейшем похищались.

Чтобы скрыть схему, злоумышленники сначала имитировали финансовые операции, а затем говорили жертвам о якобы неудачных торгах и потере вложений.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — запрет определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию возможных соучастников продолжаются, заявила Ирина Волк.

Яна Вежлева