В двух городах Саратовской области завершили ремонт коммунальных сетей

Первый этап ремонта коммунальных сетей завершен в двух городах Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

В Красном Куте капитально отремонтировали 2,3 км водопроводных сетей. В Ершове провели ремонт на 3 км канализационной сети.

Работы продолжаются еще в 12 муниципалитетах: Аткарске, Балакове, Балашове, Вольске, Калининске, Красноармейске, Новоузенске, Петровске, Пугачеве, Хвалынске, Шиханах и Энгельсе. Всего предстоит заменить и реконструировать более 70 км коммуникаций.

Для финансирования программы регион взял казначейский инфраструктурный кредит на сумму более 2,4 млрд руб.

Нина Шевченко