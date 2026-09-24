С 1 октября Алексей Деревягин будет исполнять обязанности министра природных ресурсов Оренбуржья

Алексей Деревягин будет исполнять обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Солнцев, сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новый глава министерства родился в Тюмени, окончил Государственную академию нефти и газа (Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина) по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Он занимался геологией, геофизикой, инжинирингом и планированием добычи углеводородов. Работал в отраслевых научных центрах.

В правительстве региона также сообщают, что Алексей Деревягин был главным геологом НГДУ «РИТЭКНадымнефть», руководил геологическим отделом ЗАО «Недра-Консалт», отделом лицензирования и картографии ЗАО «Русь-ойл», был руководителем направления по анализу ГРР (геологоразведочные работы) и развитию ресурсной базы управления геологии департамента добычи на шельфе в ПАО «Газпром нефть».

Руфия Кутляева