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Многоквартирные дома в Саратовской области готовы к отопительному сезону

Все многоквартирные дома Саратовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ

Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ

Отопительный сезон начинает с 15 октября по 1 ноября. Губернатор Роман Бусаргин призвал областной минпром и глав администраций внимательно отнестись к вхождению в отопсезон.

Глава региона потребовал решить все вопросы с поставками газа и электроэнергии.

Нина Шевченко