Многоквартирные дома в Саратовской области готовы к отопительному сезону

Все многоквартирные дома Саратовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ

Отопительный сезон начинает с 15 октября по 1 ноября. Губернатор Роман Бусаргин призвал областной минпром и глав администраций внимательно отнестись к вхождению в отопсезон.

Глава региона потребовал решить все вопросы с поставками газа и электроэнергии.

Нина Шевченко