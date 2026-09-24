Многоквартирные дома в Саратовской области готовы к отопительному сезону
Все многоквартирные дома Саратовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ
Отопительный сезон начинает с 15 октября по 1 ноября. Губернатор Роман Бусаргин призвал областной минпром и глав администраций внимательно отнестись к вхождению в отопсезон.
Глава региона потребовал решить все вопросы с поставками газа и электроэнергии.