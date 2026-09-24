Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал на 0,6%

Средняя стоимость бензина с 15 по 21 сентября в Нижегородской области выросла на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 76,2 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

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Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,8% — до 79,4 руб. Стоимость АИ-92 выросла на 0,4% и составила 70,7 руб., АИ-98 и выше — на 0,3% (97,2 руб.).

Дизельное топливо за прошедшую неделю подешевело на 0,2% — до 78,6 руб. за литр.

Как писал «Ъ-Приволжье», на позапрошлой неделе бензин в Нижегородской области подешевел на 0,1%.

Егор Емельянов