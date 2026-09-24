Индекс промпроизводства в Прикамье незначительно снизился по сравнению с прошлым годом

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе — августе 2026 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по снижению показателя стали предприятия по производству табачных изделий (–81,9%), изделий из кожи (–35,7%) и транспортных средств (–23,9%).

При этом индекс вырос у предприятий в сфере выпуска готовых металлических изделий (+46,9%), теплоэнергетики (+30,4%), производства лекарств (+27,4%).