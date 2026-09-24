Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Motors Фото: Bentley Motors

В Лондоне прошла презентация Bentley Torcal, первого полностью электрического автомобиля марки. После того как публика фактически освистала Ferrari Luce, многие с некоторым волнением ждали, что получится у британской марки, которая тоже сегодня вынуждена не только выпускать машины на батарейках, но и угодить будущим покупателям из Китая, потому что именно они будут главными клиентами подобных машин.

Но вроде все обошлось: Torcal выглядит как Bentley, а не как Xiaomi — и силуэтом, и характерными для марки выпуклыми колесными арками. Несколько простовато выглядит передняя часть с прямоугольной имитацией решетки радиатора. Электромобилю она не нужна. Но кто мы, как говорится, такие, чтобы критиковать дизайнеров Bentley. На презентации это, конечно же, не звучало, но английский электромобиль построен на платформе партнеров по концерну (а именно Porsche Cayenne Electric) и станет новой, как бы входной моделью бренда.

Электромобиль начнут выпускать в 2027 году, и цена его у официальных дилеров будет начинаться с $25 тыс., что сопоставимо с базовой версией кроссовера Bentley Bentayga, оснащенного, если кто успел забыть, двигателем внутреннего сгорания. Bentley Torcal оснащен силовой установкой мощностью 810 л. с. в стандартной комплектации и 876 л. с. в версии S. Время разгона до сотни составляет 3,4 и 2,9 сек. соответственно. Запас хода на одном заряде — порядка 600 км.

Справедливости ради надо сказать, что марка Bentley все же не пошла по китайскому сценарию, где роскошь — это «дом — полная чаша». В машине, например, нет отдельного экрана для переднего пассажира, нет караоке и много чего еще. Как сказал на мероприятии директор по продукту Мартин Пейдж, Bentley предпочитает действовать как ресторан с мишленовскими звездами, где предпочтение отдается небольшому, тщательно подобранному меню, а не максимальному перечню опций.

Дмитрий Гронский