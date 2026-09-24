Губернатор Самарской области обсудил комплексное развитие региона с председателем Госдумы

В четверг, 24 сентября, в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсудили вопросы комплексного развития региона. Об этом сообщил глава Самарской области в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По словам Вячеслава Федорищева, это не первый разговор за последнее время. Губернатор информировал о текущей ситуации и задачах региона. В частности, по строительству и развитию социальных объектов. На встрече также говорили о программах, направленных на достижение национальных целей.

«Также речь шла и об итогах избирательной кампании. Большинство жителей региона проголосовали за партию «Единая Россия». По списку — более 57%. Это наибольший результат в области за 25 лет. Отдельное внимание — поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева