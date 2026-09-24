Астраханка не смогла взыскать компенсацию с «Экоцентра» за ночной шум от мусоровоза

Суд отказал астраханке в иске к регоператору по обращению с отходами ООО «Экоцентр» о компенсации морального вреда за шум от мусоровоза. Женщина настаивала на том, что вывоз мусора производится в неположенное время и сопровождается сильным шумом, который мешает ей отдыхать. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Астрахани отклонил иск к регоператору за шум от мусоровоза

Фото: Астраханский филиал ООО «Экоцентр» Суд в Астрахани отклонил иск к регоператору за шум от мусоровоза

Фото: Астраханский филиал ООО «Экоцентр»

В иске астраханка указала, что «Экоцентр» систематически нарушает требования п. 15 СанПиН 2.1.3684-21, согласно которому вывоз ТКО должен осуществляться с 7:00 до 23:00. По словам истицы, с контейнерной площадки у ее дома мусор вывозят ночью и рано утром — с 03:00 до 06:30, в том числе и по выходным. К иску женщина приложила видеоматериалы. Также она сообщила суду, что грохот мусоровоза и баков отчетливо слышен в ее квартире и мешает ее сну. В результате этого истица испытывает недосып, тревожность и постоянное напряжение.

Судья требования женщины не удовлетворил, так как она не предоставила результаты замеров уровня шума и сведений о его превышении. Кроме того, суд установил, что движение мусоровозов и вывоз мусора по месту жительства истицы за спорный период осуществлялся без нарушений СанПиН. Помимо этого, предоставленные видеоматериалы не были заверены у нотариуса. Решение в законную силу не вступило.

Марина Окорокова