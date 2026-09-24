Прибыль курганских компаний сократилась на 1,9 млрд рублей

По результатам деятельности организаций Курганской области за 2025 год их прибыль до налогообложения составила 61,6 млрд руб. Это почти на 1,9 млрд руб. меньше, чем в 2024-м, следует из отчетности Свердловскстата.

Сальдированный финансовый результат по данным годовой бухгалтерской отчетности в действующих ценах достиг 50,4 млрд руб. (–3,6 млрд руб.). Наибольший объем прибыли (44,5%) обеспечили организации обрабатывающих производств — 27,4 млрд руб. Еще 5,3 млрд руб. дали компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом машин и мотоциклов. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство принесли 3,8 млрд руб., как и строительство.

Виталина Ярховска