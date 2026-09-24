К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник сбора плодов

От всей души хочу поздравить российских евреев с замечательным праздником Суккот, который в этом году начинается вечером 25 сентября. История праздника уходит во времена, когда наши предки под предводительством Моисея вышли из египетского рабства и 40 лет странствовали по Синайской пустыне. Во время своих скитаний евреи жили в простых временных шалашах, называемых на иврите «сукка», которые и стали символом праздника. Отсюда же происходит и его название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Есть у Суккота и другое значение — он является праздником сбора плодов. В библейские времена евреи занимались земледелием, и когда наступала пора сбора урожая, у крестьян не было времени возвращаться на ночлег в свои деревни. Люди ночевали в шалашах, чтобы с утра, как можно раньше, вновь приняться за работу.

Суккот — один из важнейших праздников в еврейском календаре, так называемых паломнических. Во времена древнего Иерусалима в дни Суккота паломники в огромных количествах прибывали к Храму, принося Всевышнему множество плодов в благодарность за урожай. Также считается, что во время праздника Суккот Всевышний решает, сколько воды Он пошлет на землю в предстоящем году: будет ли много дождей, или будет засуха. Суккот очень торжественный и веселый праздник. Длится он семь дней в Израиле, а за его пределами восемь. На протяжении всех праздничных дней предписано жить в шалашах — в них едят, пьют, принимают гостей и спят. Заповедь о «сукке» призвана напоминать нам об исходе из Египта и о той уверенности, которую проявили наши предки, уходя в пустыню и полностью полагаясь на Всевышнего.

Другая, очень важная заповедь праздника — обряд «арба миним», что в переводе означает «четыре вида растений». Предписывается связать в один пучок четыре вида растений: этрог (цитрон), лулав (нераспустившаяся пальмовая ветвь), адас (мирт) и арава (ива). Каждое из них олицетворяет разные типы людей, а связанные вместе они символизируют единство еврейского народа и взаимную ответственность друг за друга.

Празднование Суккота — не просто веселый праздник. Эти дни даны человеку для осмысления важности духовной жизни. Мы должны помнить и осознавать, что главные ценности — это не материальные блага, а исполнение заповедей Всевышнего, наши духовные устремления и благие дела. Мы не должны забывать, что вся наша основательная и устроенная жизнь — временная, и никакие надежные стены и крыши не защитят нас от гнева Создателя.

Поздравляю всех единоверцев с этим замечательным праздником и желаю счастливого и сладкого нового года, а также здоровья, мира и благополучия.

Главный раввин России Адольф Шаевич