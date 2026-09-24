В Башкирии экс-полицейский получил шесть лет колонии за хищение выплат участнику СВО

Туймазинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело бывшего полицейского и его матери, обвиняемых в хищении выплат участнику СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. В зависимости от роли и степени участия каждого подсудимого суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159), превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст.286) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ). В части обвинения в легализации средств, приобретенных в результате преступления (ч.2 ст.174.1 УК РФ), мать экс-полицейского оправдана в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления.

Суд установил, что подсудимый, используя свое служебное положение участкового, организовал заключение фиктивного брака между потерпевшим и своей матерью, а затем подписание женихом контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО.

Затем подсудимые похитили с банковского счета, оформленного на имя потерпевшего, более 2 млн руб., которые ему выплатили за заключение контракта.

Подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб.

Суд приговорил бывшего участкового к шести годам колонии общего режима, лишив его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на два года и девять месяцев, а также звания старшего лейтенанта полиции. Его мать приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Майя Иванова