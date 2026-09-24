Лимиты по новым кредитным картам снизились в Прикамье на 7%

В августе 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Пермском крае составил 99,3 тыс. руб. По сравнению с августом прошлого года этот показатель уменьшился на 7,7%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ в августе 2026 года был отмечен в Москве (143,2 тыс. руб.), Московской области (129,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (127 тыс. руб.), а также Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (114,1 тыс. руб.) и Ленинградской (114,0 тыс. руб.) областях.