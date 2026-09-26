В Перми продается склад за 168 млн рублей

В районе аэропорта Большое Савино на продажу выставлен склад площадью 1831 кв. м. Как следует из объявления на Avito, цена нового здания составляет 168,5 млн руб.

В объявлении указывается, что покупателям предлагается здание производственно-складского назначения. Оно расположено на земельном участке общей площадью 11261 кв. м. По данным продавца, кроме основного производства на объекте расположены административная часть, столовая, раздевалки, технические и подсобные помещения свободного назначения.

Подчеркивается, что к локации есть подъездные пути, доступные круглогодично.