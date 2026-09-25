В Черноземье 26 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

В субботу, 26 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +9°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +11°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +14°C, а ночью будет +10°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +11°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +11°C, днем будет до +17°C, вечером — +13°C, а ночью температура опустится до +10°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +18°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра снова покажет +12°C. Ветер до 1 м/с.

В Орле утром ожидается +10°C, днем — +17°C, вечером столбик термометра покажет до +13°C, а ночью — +9°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +12°C, днем — +18°C, вечером — +15°C, а ночью столбик термометра вновь опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова