За январь–сентябрь этого года в Татарстане средний доход на человека в месяц составил 74 тыс. руб. в Казани, 66 тыс. руб. — в Набережных Челнах, 63 тыс. руб. — в Альметьевске и 60 тыс. руб. — в Нижнекамске. За год доходы выросли на 13% в Казани, на 16% — в Челнах и на 11% — в Альметьевске и Нижнекамске, сообщила пресс-служба Финансового университета при Правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы жителей Челнов за год выросли больше, чем доходы жителей Казани

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Доходы жителей Челнов за год выросли больше, чем доходы жителей Казани

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Чувашии средний доход составил 69 тыс. руб. в Чебоксарах и 64 тыс. руб. в Новочебоксарске. За год показатели выросли на 16% и 15% соответственно.

Средний доход в Йошкар-Оле составил 63 тыс. руб., рост за год — 10%. В Кирове — 68 тыс. руб. и 13% соответственно.

Анна Кайдалова