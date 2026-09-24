Без стресса и отчислений: как в челябинском институте МИДиС устроена программа адаптации первокурсников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) – частный вуз и колледж в Челябинске. Перед началом учебного года первокурсники проходят трехдневный интенсив. Им предлагают сначала освоиться: узнать пространство, познакомиться с одногруппниками, понять правила студенческой жизни и почувствовать, что рядом есть люди, к которым можно обратиться.

В интенсиве участвуют все первокурсники колледжа и вуза – будущие дизайнеры, программисты, аниматоры, специалисты в сфере туризма, сервиса, маркетинга, лингвистики и других направлений. Его задача – помочь ребятам пройти один из самых непростых периодов студенческой жизни: переход от школы к самостоятельному обучению, новому темпу и новой ответственности.

Утро начинается с занятий, которые помогают прийти в ресурсное состояние: спорт, йога, хореография, вокал, игровые активности и психологические практики. Первокурсники могут выбрать, что им ближе: поговорить об эмоциях и саморегуляции, научиться легче знакомиться, разобраться, как сохранять баланс или просто переключиться через движение и творчество.

Затем начинаются лаборатории. Будущие разработчики создают первую игру и знакомятся с веб-разработкой, дизайнеры работают с анимацией, UX/UI и 3D-средой, студенты сферы сервиса, туризма и торговли решают прикладные задачи в своих профессиональных областях. Важная часть интенсива – командная работа с куратором: знакомство, рефлексия, первые договорённости и поддержка внутри группы.

После этого – мастер-классы по выбору. Можно попробовать диджеинг, создание комиксов, основы Unity, дизайн интерфейсов, презентацию, мыловарение, чайную церемонию, искусство дефиле или деловую коммуникацию. Такой формат помогает увидеть, сколько возможностей для развития существует.

Финал – защита проектов, знакомство с творческими лабораториями и посвящение в студенты. Группы зарабатывают баллы на протяжении всех трех дней. Но важнее другое: уже в начале сентября у каждого появляются первые общие воспоминания, знакомые лица и ощущение своей команды.

«Я переживала, что не смогу быстро влиться в группу и останусь одна. Но уже в первый день интенсива мы вместе выполняли задания и поддерживали друг друга на защите проекта. Я поняла, что первый курс – это не страшно, потому что ты не один», – делится впечатлениями студентка первого курса направления «Торговое дело» Алена.

Адаптация в МИДиС – это пространство, где студент может спокойно войти в новую жизнь, найти друзей, почувствовать свои сильные стороны и сделать первый шаг к профессии.

ЧОУВО МИДиС