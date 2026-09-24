Просроченные долги челябинских предпринимателей сократились на 27%

На начало августа 2026 года индивидуальные предприниматели Челябинской области просрочили платежи по кредитам в банках на 1,2 млрд руб. К началу года показатель упал на 27%, сообщает агентство «Долговой консультант».

Общая задолженность ИП в регионе на август этого года составляет 20,4 млрд руб. С января она уменьшилась на 8%. Подобная тенденция наблюдается и в целом по России. Так, долг индивидуальных предпринимателей страны превысил 1 трлн руб. (–6% к началу года), просроченный — 55,6 млрд руб. (–24%).

Виталина Ярховска