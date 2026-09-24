В Татарстане 54% опрошенных жителей республики считают помощь с жильем обязанностью работодателя. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 54% работников в Татарстане считают помощь с жильем обязанностью работодателя

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ 54% работников в Татарстане считают помощь с жильем обязанностью работодателя

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чаще всего обязательными такие программы считают работники сельского хозяйства — 57% опрошенных. Далее идут работники добывающей промышленности (53%), логистики (48%), сервисного обслуживания (45%), ИТ и медицины (по 44%).

18% опрошенных хотя бы раз работали в компании, предоставлявшей жилищные льготы. Среди них 33% воспользовались поддержкой, 11% получили отказ, а 56% не пытались ее получить.

Анна Кайдалова