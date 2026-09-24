В новом терминале аэропорта Оренбурга установили 23 стойки регистрации

В новом терминале аэропорта Оренбурга появились 23 новые стойки регистрации, из которых 8 предназначены для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Каждая из них оборудована утопленными в пол багажными лентами, что позволяет пассажирам не поднимать самостоятельно чемоданы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Стойки самостоятельной регистрации расположены в центре зала регистрации, рядом с магазинами, — по четыре с каждой стороны. На киосках пассажир может выбрать необходимую услугу: регистрацию на рейс или регистрацию багажа.

При регистрации багажа необходимо поместить сумку в центр киоска. Если параметры соответствуют нормам авиакомпании и оплаченному тарифу, устройство выдает багажную бирку, которую пассажир самостоятельно закрепляет на чемодане. После этого багаж необходимо установить на ленту приема на стойках №17 или №18 — далее он отправится на досмотр и в последствии на борт воздушного судна.

Яна Вежлева