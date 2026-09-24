С водителя, сбившего в Перми ребенка, взыскали 1,7 млн рублей

Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе в Перми, компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

ДТП произошло днем на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель двигался по левой полосе и не снизил скорость, когда по правой полосе перед переходом тормозил автобус. Из-за автобуса на переход выбежал мальчик, и водитель не успел среагировать. Экспертиза установила, что при соблюдении правил дорожного движения наезд можно было предотвратить.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Он был введен в искусственную кому, затем несколько месяцев проходил лечение и реабилитацию в Москве. После аварии он заново учился дышать, сидеть, ходить и говорить.

Орджоникидзевский суд Перми признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и приговорил к полутора годам ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски законного представителя несовершеннолетнего.

В отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУ ФССП России поступило два исполнительных документа о взыскании с виновника ДТП 1,5 млн руб. в пользу пострадавшего ребенка и 200 тыс. — в пользу его отца. Так как в установленный законом срок должник свои финансовые обязательства не исполнил, в отношении него была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего более 160 тыс. руб. Также был наложен запрет на совершение регистрационных действий с автомобилями и земельными участками, обращено взыскание на заработную плату и денежные средства на банковских счетах. С помощью принудительных мер вся сумма компенсации была взыскана и перечислена законному представителю несовершеннолетнего.