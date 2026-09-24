В Челябинской области вводят понятие ответственного ведения бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении законопроект «О развитии ответственного ведения бизнеса в Челябинской области». Документ создаст правовую базу для отношений между исполнительными органами власти, предпринимателями и юридическими лицами в этой сфере, сообщает пресс-служба заксобрания.

Законопроект закрепит, что именно понимается под ответственным ведением бизнеса, определит принципы его развития в регионе и перечень мер, которые обеспечат предпринимателям благоприятные условия. Одной из ключевых статей документа стало создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности Челябинской области — ЭКГ-рейтинг (Экология — Кадры — Государство). В него войдут компании и предприниматели, соответствующие установленным критериям. Участникам реестра будут предоставляться меры государственной поддержки.

Работа над проектом закона продолжится в рамках временной комиссии при заксобрании области.

Виталина Ярховска