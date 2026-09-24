На Архиерейском кладбище нашли часть надгробия брата экс-главы Перми

Во время археологических работ на территории Архиерейского кладбища в центре Перми был обнаружен обломок мраморного памятника с именем Михаила Суслина. Он является братом Ивана Суслина, который занимал пост главы Перми в 1891–1893 и 1898–1905 годах

Об этом сообщается в соцсетях Камской археологической экспедиции. По данным археологов, бывший глава Перми также захоронен на Архиерейском кладбище, как и его родители Николай и Татьяна.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», на основе архивных документов на Архиерейском кладбище ученые выявили 599 захоронений. Фактическое количество похороненных на этой территории гораздо больше. Кладбище располагается в границах так называемого «Архиерейского квартала». Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону», где будет воссоздан Яблоневый сад с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей. Работы по освобождению территории на месте старого зоопарка начались в ноябре прошлого года.