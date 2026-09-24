На Южном Урале будут штрафовать за несообщение о детях в местах для взрослых

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели административное наказание для компаний и их сотрудников за несообщение о нахождении детей в неподходящих для них местах либо о нарушении ими комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Теперь юридические и должностные лица должны передавать в полицию информацию о детях и подростках, которых обнаружили на своих объектах, если это торговые точки с товарами для взрослых, бары или любые другие заведения, где реализуют алкоголь. Кроме того, ответственность вводится для интернет-кафе, компьютерных клубов, заведений общественного питания с розничной продажей спиртных напитков, не сообщивших о нахождении подростков у них после комендантского часа без сопровождения взрослых. Это с 23:00 до 6:00 для детей от 16 до 18 лет и с 22:00 до 6:00 — для детей до 16 лет. За нарушения должностным лицам грозит штраф от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., юридическим — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Виталина Ярховска