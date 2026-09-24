Сборная Самарской области завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа

В Туле завершились всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа. Сборная Самарской области стала бронзовым призером. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Спортсмены из Самарской области стали призерами во всех дисциплинах турнира. Они завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. В командном зачете сборная Самарской области заняла третье место.

В составе команды выступили Денис Кошубин, Юрий Лобанов, Андрей Шубенин, Игорь Федореев.

Руфия Кутляева