В уфимском парке Гастелло спасатели вытащили собаку из заболоченного озера

Вчера около 19:00 собака завязла в заболоченном озере в парке Гастелло в Уфе, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города. Она не смогла выбраться на берег. Очевидцы сообщили о случившемся в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Спасатели с помощью специального оборудования достали животное из болота и вытащили на берег.

Собака была цела и невредима, ее выпустили на волю, отмечается в сообщении.

Парк заложили в 1930-е годы как территорию Моторного завода (ныне УМПО), в 1947 году ему присвоили имя летчика Николая Гастелло. В парке вырыли круглый водоем. В советское время благоустройством и очисткой озера занималось предприятие. По озеру катались на лодках и катамаранах, в центре бил фонтан.

С 1990-х годов парк пришел в запустение. Вода ушла, озеро заболотилось, берега заросли кустарником, сгнила деревянная основа фонтана.

Периодически появлявшиеся планы по реконструкции парка и водоема так и не были реализованы.

Майя Иванова