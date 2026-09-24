В самарской поликлинике выявили просроченные медикаменты и дефицит медоборудования

Прокуратура Самары зафиксировала грубые нарушения в работе одной из городских поликлиник. В частности, в учреждении выявили нехватку критически важного оборудования и наличие просроченных лекарств. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Установлено, что оснащение кабинетов не отвечало утвержденным стандартам оказания медпомощи: отсутствовали приборы, без которых полноценное лечение невозможно. Также прокуратура отметила факт хранения и подготовки к использованию препаратов с истекшим сроком годности — нарушение зафиксировали в процедурном кабинете.

Контрольный орган внес представление главврачу поликлиники. Ответственное должностное лицо понесло наказание: к нему применили меры дисциплинарного и административного характера.

Сейчас медучреждение ликвидировало проблему с просроченными медикаментами. Параллельно запущена закупочная процедура для восполнения дефицита техники: медучреждение должно приобрести многофункциональные кровати, кислородный концентратор и инфузионный насос.

Георгий Портнов