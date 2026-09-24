Самарские спортсмены выступят в составе сборной России по флаг-футболу на чемпионате в Италии

С 24 по 27 сентября в Италии пройдет юниорский чемпионат Европы по флаг-футболу. Самарские спортсмены выступят в составе сборной России. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

В составе сборной выступают четыре спортсмена из Самарской области: Матвей Кузьмин и Полина Васильева, Андрей Кондратьев и Денис Парамонов.

«Флаг-футбол официально признан олимпийским видом спорта и вошел в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это бесконтактная версия американского футбола, где вместо жестких силовых приемов и сбивания с ног соперников нужно сорвать специальную ленту-флажок с пояса игрока с мячом», — уточняют в министерстве.

Первенство Европы разыгрывается в категориях до 15 и до 17 лет. В обоих турнирах представлена сборная России, которая выступает в нейтральном статусе.

Руфия Кутляева