В Челябинской области запрещают продажу алкоголя на массовых праздниках

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении проект закона об ограничениях продажи алкогольных напитков на массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Запрет будет действовать за два часа до начала события, во время него и в течение часа после окончания. Правило коснется всех мероприятий, где ожидается не менее 100 человек. На продажу алкоголя в заведениях общественного питания ограничения не распространяются. Законопроект разработали и внесли на рассмотрение в заксобрание депутаты Челябинской городской думы.

Виталина Ярховска