Накануне начался судебный процесс по уголовному делу в отношении четырех жителей Казани, которые под видом застройки похитили у клиентов 99 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани судят застройщиков, похитивших у клиентов более 99 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани судят застройщиков, похитивших у клиентов более 99 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2023 года по март 2025 года подсудимые, действуя от имени ООО «СК Стройкапитал», под видом строительства жилых домов похитили деньги у 24 граждан. Для легализации средств двое фигурантов приобрели два земельных участка, оформив право собственности на подставных лиц.

Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.

Анна Кайдалова