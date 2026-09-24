В Ординском суде Прикамья может смениться председатель

Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края рекомендовала к назначению на должность председателя Ординского районного суда судью этого же суда Наталью Кузовлеву. Об этом сообщается на сайте ККС.

Ординский районный суд с 2014 года возглавляет Татьяна Тутынина. Срок ее полномочий истекает в следующем году.

Наталья Кузовлева в 2009 году окончила юридический факультет Пермского госуниверситета. Работала секретарем и помощником судьи Кунгурского суда. В 2016 году указом президента РФ назначена судьей Ординского районного суда.