В Оренбурге в суд направили уголовное дело о получении тяжких повреждений машинистом крана

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбурга. Он обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации ведомства, обвиняемый занимал должность механика. В июле 2025 года он не обеспечил безопасность работ и допустил подчиненного к проведению демонтажа подъемных сооружений. Эта задача не входила в обязанности этого подчиненного. В результате конструкция упала, машинист башенного крана получил тяжкие телесные повреждения.

Руфия Кутляева