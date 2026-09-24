В Самаре создан первый в РФ сервис для ИИ-анализа снимков из космоса

Ученые Самарского университета им. Королева разработали HS-View Monitor — первый в России веб-сервис для автоматизированной обработки и анализа гиперспектральных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В числе прочего он предназначен для анализа снимков, получаемых с космических аппаратов и БПЛА. Платформа проходит закрытое тестирование и, по словам разработчиков, уже востребована предприятиями, работающими с гиперспектральной съемкой. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Самарский университет Фото: Самарский университет

Сервис позволяет зарегистрированным пользователям загружать гиперспектральные данные на онлайн-платформу и обрабатывать их с помощью встроенных нейросетевых инструментов — от базовой предобработки и спектрального анализа до классификации объектов и обучения моделей. Финальные тематические слои накладываются на цифровую карту, что дает возможность сопоставить результаты анализа с пространственным контекстом территории.

«Сервис объединяет просмотр данных, подготовку, классификацию и обучение нейросетевых моделей в сквозном процессе. Данный виртуальный инструмент, ускоряющий и упрощающий обработку и анализ, несомненно, будет полезен исследователям и потребителям гиперспектральных данных — организациям и предприятиям, работающим в самых различных отраслях отечественной экономики. Пока что это единственный подобный веб-сервис в нашей стране», — рассказал профессор Артем Никоноров, директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета.

По словам господина Никонорова, пользователям доступен широкий инструментарий: от базовой обработки и спектрального анализа до применения созданных ранее сценариев обработки данных на других географических территориях. Важной особенностью платформы является полная локализация в России — данные хранятся и обрабатываются исключительно на отечественных серверах.

Сейчас в рамках тестовых заданий платформа применяется для мониторинга разливов нефти, исследования вегетации растений и минерального состава почвы, контроля чистоты водоемов и распознавания сорной растительности. Как ожидается, тестирование продлится несколько месяцев, после чего разработчики планируют добавить в систему модули атмосферной коррекции данных.

Георгий Портнов