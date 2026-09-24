Доходы бюджета Татарстана на этот год увеличат на 32,6 млрд рублей

Доходную часть бюджета Татарстана на этот год предлагается увеличить на 32,5 млрд руб. — до 633,4 млрд руб. Расходы вырастут на 21,7 млрд руб. — до 653,4 млрд руб., следует из законопроекта, который находится на предварительном рассмотрении в Госсовете республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году доходы бюджета Татарстана увеличат на 32,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В этом году доходы бюджета Татарстана увеличат на 32,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые доходы увеличат на 30,7 млрд руб. В том числе поступления от налога на прибыль — на 25 млрд руб., налога на имущество — на 1 млрд руб., автоматизированной упрощенной системы налогообложения — на 1 млрд руб. Неналоговые доходы вырастут на 3,7 млрд руб.

Безвозмездные поступления увеличатся на 1,9 млрд руб. В частности, 1,1 млрд руб. направят на возмещение затрат по инфраструктуре индустриальных и промышленных парков, 685,5 млн руб. — на создание учебно-тренировочного комплекса пожарных и спасателей.

Расходы также скорректируют на социальную поддержку, мероприятия в сфере науки, культуры и спорта, обновление коммунальной техники, поддержку сельхозпроизводителей, развитие ИИ, строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы и дорог.

Дефицит бюджета в этом году составит 20 млрд руб.

Анна Кайдалова