Кредитный рейтинг жителей Чувашии в августе этого года составил 755 баллов, по этому показателю республика заняла третье место среди регионов России. За год он вырос на 1 балл, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия заняла 3-е место по кредитному рейтингу жителей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Чувашия заняла 3-е место по кредитному рейтингу жителей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Татарстан с результатом 736 баллов занял 16-е место, увеличив рейтинг на 3 балла за год. Кировская область расположилась на 24-м месте — 729 баллов (+1 за год), Марий Эл — на 26-м месте с 728 баллами, показатель за год не изменился.

В Казани средний кредитный рейтинг составил 737 баллов — на 4 балла выше показателя по Татарстану. Среди городов с самым высоким рейтингом Иннополис оказался на 10-й позиции с 773 баллами, снизив показатель на 6 баллов за год.

Анна Кайдалова