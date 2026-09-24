Экс-сотруднику Южно-Уральского аграрного университета дали девять лет за взятку

Троицкий городской суд признал виновным 58-летнего бывшего заместителя начальника управления по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что в 2021–2024 годах замначальника получал деньги от директора частной охранной организации как лично, так и через посредников. Всего сотруднику передали 1 млн руб. Взамен он подписывал акты об оказании услуг по обслуживанию объектов университета в Троицке и Троицком районе с ложными сведениями, якобы у компании было достаточно сотрудников для выполнения работ, а также оказывал общее покровительство и попустительство при приемке работ.

Помимо основного наказания, фигуранту также назначили штраф в размере 3,2 млн руб. и запрет заниматься административной деятельностью в сфере образования на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска