Андрея Назарова избрали председателем Курултая Башкирии

Депутаты Курултая Башкирии единогласно поддержали кандидатуру Андрея Назарова на должность председателя парламента республики. С такой инициативой к депутатам обратился глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Курултая Башкирии Андрей Назаров

Фото: фото пресс-служба правительства Башкирии Председатель Курултая Башкирии Андрей Назаров

Фото: фото пресс-служба правительства Башкирии

Перед процедурой голосования господин Хабиров напомнил, что Андрей Назаров «трудился на разных ответственных участках и должностях, семь лет был премьер-министром правительства». «Он пользуется авторитетом федерального масштаба. Все эти годы мы трудились бок о бок, и он эффективно обеспечивал решение сложных экономических задач, принимал участие в выработке и реализации стратегических решений»,— заявил глава региона.

Кандидатуру нового спикера поддержали руководители фракций Курултая.

Андрей Назаров, поблагодарив депутатов за доверие, рассказал о становлении парламентаризма в республике, упомянув первого председателя Курултая Михаила Зайцева и его преемника Константина Толкачева, который скончался в начале этого года.

«Наша главная задача, в решении которой парламент должен сыграть важную роль, это сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей»,— заявил господин Назаров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Андрей Назаров, возглавлявший правительство Башкирии с 2019 года, ушел в Курултай республики. Он уступил кресло руководителя правительства Башкирии вице-премьеру, министру промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александру Шельдяеву.

Олег Вахитов