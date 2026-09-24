Прокуратура заставила компанию из Башкирии устранить экологические нарушения

После вмешательства Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры предприятие из Уфимского района устранило нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, производитель сигнальной автомобильной светотехники ненадлежащим образом хранил отходы. В частности, компания допускала нарушения в отчетности и подготовке ответственных лиц в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Башкирский природоохранный прокурор внес руководителю компании представление. Специалист компании по планированию производственной деятельности был привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов капитального строительства (ст. 8.1 КоАП РФ), несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ), а также сокрытие или искажение экологической информации (ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ).

Майя Иванова