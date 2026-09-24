Миасс обогнал Челябинск по росту доходов во всероссийском рейтинге

По итогам девяти месяцев 2026 года рост душевого дохода в Миассе составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Город занял пятое место во всероссийском рейтинге Финансового университета при Правительстве России, обогнав Челябинск на три позиции.

Сильнее всего доходы увеличились в Артеме, Екатеринбурге и Катайске — по 21%. В Челябинске, занявшем восьмое место, динамика составила 19%. При этом самый высокий доход на человека в месяц за январь — сентябрь 2026 года показали Москва (102 тыс. руб.), Химки (101 тыс. руб.) и Красногорск (101 тыс. руб.). Челябинск занял 34-ю позицию с показателем 75 тыс. руб. В Миассе сумма составила 66 тыс. руб. (85-я позиция).

В денежные доходы исследователи включили: зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления.

Виталина Ярховска