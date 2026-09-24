«Ожидания переселенцев и работодателей часто не совпадают — и это нормально»

За два года работы агентства «ОКА» в Нижегородскую область переехало 110 человек, а всего агентство получило 1,5 тыс. заявок на переезд от иностранных граждан, в основном из Евросоюза, США и Канады. В 2026 году регион принял уже 20 переселенцев. Генеральный директор агентства «ОКА» Якоб Пиннекер рассказал «Ъ-Приволжье», сколько времени уходит на адаптацию и с чем сталкиваются иностранцы, когда устраиваются на работу в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

— В Нижегородскую область переезжают преимущественно из Евросоюза, США и Канады, чаще всего семьями. Каждый адаптируется по-разному, но мой личный опыт показывает, что нужно минимум три года.

Иностранцам нужно пройти так называемые циклы «приземления». Переселенцы приезжают в Россию с позитивом и огромным желанием здесь жить, но сталкиваются с реальностью. Полтора года может уйти только на изучение русского языка, а ведь надо еще найти работу.

Наши клиенты — люди, обладающие и интеллектуальными, и финансовыми ресурсами. Они привыкли быть хозяевами своей жизни, но, приезжая в Россию, в первое время становятся зависимы от кого-то. Для многих это серьезный вызов. Например, когда сложно самому передать мысли потенциальному работодателю и приходится обращаться к переводчику. Однако переселенцы относятся к таким вызовам с боевым настроем. Хотя и с явным акцентом, но продолжают говорить именно на русском.

Облегчает интеграцию сообщество, которое мы формируем в Нижнем Новгороде и области. Например, иностранцы уже собирались в нижегородской «Школе800», где им ответили на все вопросы, касающиеся образования в Российской Федерации. Кроме того, на базе этого учебного учреждения мы запустили курс адаптации для детей переселенцев. Он предполагает не только обучение русскому языку, но и знакомство с культурой и традициями российского народа. После окончания курса дети получают сертификат знания русского языка «B1» и могут поступить в любую другую общеобразовательную школу.

А у переселенцев старше 50 лет — запрос на изучение языка в небольших офлайн-группах. В этой части сотрудничаем с вузами, например, с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Постоянно держим связь и с теми клиентами, которые уже живут в России, и с теми, кто еще только хочет переехать. Как только они заявляют о своем желании, мы связываемся с потенциальными работодателями и предлагаем им специалистов. Пока фиксируем, что стороны не всегда понимают друг друга. Мы опросили 250 компаний в регионе, и только единицы были готовы пообщаться с потенциальным работником.

Ожидания переселенцев и местных работодателей часто не совпадают — и это нормально. По моему мнению, нужно больше успешных кейсов, когда компания будет готова взять на работу иностранца. Так накопится практический опыт закрепления переселенцев, который мы будем транслировать всем работодателям региона.

В практике Агентства «ОКА» есть несколько успешных кейсов трудоустройства иностранных специалистов, и один из них особенно показателен: переселенка прошла через весь путь — от сложных собеседований и поиска работы до легализации статуса — и в итоге успешно устроилась на позицию менеджера в наше агентство. Сегодня она не только полностью адаптировалась в коллективе, но и помогает новым переселенцам уже как человек с личным практическим опытом этого пути.

Записал Егор Емельянов