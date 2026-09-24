Суд над главой Кочево начнется в октябре

Процесс над главой Кочевского округа Александром Юркиным и сотрудницей местного управления капстроительства Татьяной Дружининой обвиняемыми в превышении должностных полномочий, начнется в Кудымкарском городском суде 2 октября. Рассматривать уголовное дело будет судья Татьяна Тотьмянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По версии следствия, господин Юркин дал указание приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот общей стоимостью 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Об этом еще до совершения сделок местную администрацию уведомило краевое управление по реализации жилищных программ.

Уголовное дело сначала направили в Кочевский суд, однако после ходатайства прокурора края Павла Бухтоярова отправили для рассмотрения в Кудымкар.

Александр Юркин возглавляет Кочевский муниципалитет с 2016 года. До этого в течение девяти лет он был председателем земского собрания, депутатом которого стал еще в 2002 году.