Объявлены торги по продаже имущества пермской компании погибшего бизнесмена

Конкурсный управляющий пермского ООО «Алга» сообщил о проведении открытых электронных торгов по продаже имущества должника. Согласно уведомлению на «Федресурсе», на аукционе реализуются два лота общей стоимостью 6,3 млн руб. В рамках первого к продаже предлагаются земельный участок площадью 2,01 тыс. кв. м в Свердловском районе Перми, машино-место площадью 13,3 кв. м и нежилое помещение площадью 24,4 кв. м по тому же адресу. Вторым лотом реализуется еще одно машино-место на ул. Екатерининской.

Аукцион пройдет на площадке «Центр дистанционных торгов» 19 октября. Заявки на участие можно подать до 14 октября.

ООО «Алга», занимающееся производством электромонтажных работ, было признано банкротом в мае этого года. Ранее суд признал несостоятельным бывшего владельца компании Алексея Булатова, покончившего с собой 7 апреля 2025 года.