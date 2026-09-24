Уровень инновационной активности компаний Удмуртии снизился на 0,4 п. п.

Степень участия организаций Удмуртии в инновационной деятельности республики составила 10,8% в 2025 году. Это на 0,4 п. п. меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат. Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг составил 264,1 млрд руб., что на 61,9% больше показателя 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В прошлом году затраты на инновации увеличились на треть и достигли 15,9 млрд руб. 57% (+1 п. п.) из них пришлось на приобретение машин, оборудования и сырья, 26% (-5 п. п.) — на исследования и разработки новых продуктов и методов их производства. Организации вкладывают 80% (+11 п. п.) своих средств в развитие инновационной деятельности.

Итогом творческой деятельности, направленной на разработку инновационной продукции, стало получение 121 патента на изобретения, 70 — на полезные модели, 41 — промобразцы, отметили в органе статистики.

В среднем по РФ уровень инновационной активности в 2025 году был равен 12,3% (-0,2 п. п. за год), в ПФО — 17,7% (+0,2 п. п.). В соседнем Татарстане он достиг 36%, увеличившись за год на 1,9 п. п.