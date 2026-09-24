В Новокуйбышевске расследуют пожар в многоквартирном доме
Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в многоквартирном доме в Тольятти. Происшествие случилось вечером в среду, 23 сентября, на ул. Свердлова, 5а. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Прокуратура Самарской области
По предварительной информации, возгорание началось в одной из квартир. После этого огонь распространился на соседние жилые помещения.
Жителей дома своевременно эвакуировали. Для них организован пункт временного размещения.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Устанавливаются причины пожара.