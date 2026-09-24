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В Новокуйбышевске расследуют пожар в многоквартирном доме

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в многоквартирном доме в Тольятти. Происшествие случилось вечером в среду, 23 сентября, на ул. Свердлова, 5а. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Прокуратура Самарской области

Фото: Прокуратура Самарской области

По предварительной информации, возгорание началось в одной из квартир. После этого огонь распространился на соседние жилые помещения.

Жителей дома своевременно эвакуировали. Для них организован пункт временного размещения.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Устанавливаются причины пожара.

Георгий Портнов