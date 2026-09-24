В курганском микрорайоне Заозерный отключат холодную воду в 40 домах

Для модернизации водопровода на улице Родькина бригады «Водного Союза» отключат холодную воду на сутки более чем в 40 домах микрорайона Заозерный в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ресурса не будет с 9:00 25 сентября до 8:00 26 сентября 2026 года. Под ограничения попадут дома на улицах 11 микрорайон, 8 микрорайон, 18 микрорайон, Промышленной, Монтажников, проспектах Машиностроителей и Голикова, в микрорайоне «Чистое поле», в частном секторе на улице Чернореченской. В микрорайоне Рябково ожидается пониженное давление в сети.

Кроме того, из-за врезки нового водопровода на улице 3 микрорайон с 9:00 до 20:00 25 сентября холодной воды не будет на улицах 3 микрорайон и Витебского.

Виталина Ярховска